Події

07:08 14.07.2017

ЄС у зв'язку з кончиною Лю Сяобо закликав Пекін дозволити його родичам виїхати з Китаю

Влада ЄС у зв'язку з кончиною лауреата Нобелівської премії миру 2010 року Лю Сяобо - одного з найвидатніших китайських правозахисників - просить китайське керівництво дозволити родині покійного гідно поховати його, а вдові і її брату дозволити при бажанні виїхати з Китаю.

"Зараз ми звертаємося до китайської влади з проханням дозволити його дружині Лю Ся і його сім'ї поховати Лю Сяобо там, де вони виберуть і дозволити їм сумувати в світі, - йдеться в спільній заяві голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера і голови Європейської ради Дональда Туска .

"Ми закликаємо владу зняти всі обмеження на пересування і спілкування членів його сім'ї та дозволити вдові Лю Ся і її брату Лю Хуею виїхати з Китаю, якщо вони цього захочуть. Ми повторюємо заклик ЄС до звільнення всіх в'язнів совісті в Китаї", - наголошується в документі .

В ЄС нагадали, що нещодавно просили китайську владу задовольнити бажання Лю Сяобо поїхати лікуватися в Німеччину, однак, як констатують в ЄС, це прохання не було виконано.

"Лю Сяобо був одним з авторів Хартії 08, що закликає до мирних демократичних реформ і верховенства права в Китаї. Його особисте втручання під час протестів 1989 року на площі Тяньаньмень врятувало сотні, якщо не тисячі життів", - також говориться в заяві.

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