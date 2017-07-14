Події

07:11 14.07.2017

Безкоштовні ліки можна отримати вже в 388 аптеках Дніпропетровської області

У Дніпропетровській області з квітня 2017 року до програми "Доступні ліки" приєдналися вже 388 аптек.

Як повідомила на брифінгу заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олена Лугова, в цих аптеках безкоштовно або зі суттєвою знижкою можуть отримати медпрепарати хворі на гіпертонію, цукровий діабет II ступеня і бронхіальну астму.

"На Дніпропетровщині вже 388 аптек працюють за державною програмою "Доступні ліки". Там отримують медикаменти безкоштовно або зі суттєвою знижкою. Наприклад, доведеться доплатити за дорогі препарати - або до 1 грн, або від 10 до 30 грн. Для цього необхідно лише сходити до сімейного лікаря або терапевта і взяти рецепт. Це можна зробити у всіх амбулаторіях області", - зазначила О.Лугова.

Держава компенсує аптекам витрати на доступні ліки у чітко встановлені терміни - розрахунки здійснюють 57 центрів первинної допомоги двічі на місяць. На сьогодні фармацевтам регіону вже повернули понад 13 млн грн.

"Раніше аптеки побоювалися, що ніхто їм не компенсує витрати. Переконавшись в зворотному, вони охочіше приєднуються до програми", - розповіла Е.Луговая.

Всього на програму "Доступні ліки" держава виділила Дніпропетровській області 41,8 млн грн.

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