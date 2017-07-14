Події

07:13 14.07.2017

Дефіцит бюджету США за 9 місяців фінроку виріс на 31%

Дефіцит держбюджету США в червні склав $ 90,233 млрд, у той час як за той же місяць минулого року був зафіксований профіцит у розмірі $ 6,252 млрд, повідомило міністерство фінансів країни.

Доходи бюджету збільшилися на 2,8% - до $ 338,660 млрд.

При цьому витрати підскочили на 32,7% і досягли $ 428,894 млрд. Причиною різкого підвищення витрат стало перенесення ряду виплат, в тому числі військовослужбовцям і в рамках програми медичної допомоги нужденним Medicaid, на загальну суму близько $ 39 млрд на червень з 1 липня, яке цього року було неробочим днем.

За дев'ять місяців 2017 фінансового року, який почався 1 жовтня минулого року, від'ємне сальдо бюджету США виросло на 31% і склало $ 523,082 млрд у порівнянні з $ 399,161 млрд за порівнянний період роком раніше.

Обсяг надходжень до бюджету з початку поточного фінроку збільшився на 1,6% - до $ 2,508 трлн. У той же час витрати збільшилися на 5,7% і майже досягли $ 3,031 трлн.

Як повідомлялося, в кінці червня Бюджетне управління Конгресу (CBO) США переглянуло прогноз дефіциту бюджету країни в 2017 фінансовому році, який почався 1 жовтня минулого року, до максимальних за п'ять років $ 693 млрд (3,6% ВВП) з очікуваних у січні $ 559 млрд (або 2,9% ВВП).

Дефіцит держбюджету США за підсумками 2016 фінроку збільшився вперше за п'ять років - на третину, досягши $ 585,646 млрд, за даними Мінфіну. Таким чином, він підвищився до 3,2% ВВП у порівнянні з 2,4% ВВП в попередньому році. Зростання даного показника відбулося вперше з 2009 року.

Останній раз профіцит бюджету фіксувався в США в 2001 році. У 2009 році був відзначений максимальний дефіцит в історії країни - $ 1,41 трлн (9,8% ВВП).

Середній розмір дефіциту бюджету Сполучених Штатів за останні 50 років становить близько 2,8% ВВП.

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