Події

07:17 14.07.2017

МЗС КНР застеріг від втручання в справи Китаю у зв'язку з кончиною правозахисника

Китай закликає всі держави не використовувати факт смерті відомого китайського правозахисника Лю Сяобо для втручання у свої внутрішні справи, заявив офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан.

"Китай є правовою державою, а справа Лю Сяобо відноситься до категорії внутрішніх справ Китаю. Закордонним країнам слід уникати безвідповідальних заяв. Ми закликаємо відповідні держави поважати суверенітет Китаю і не втручатися в його внутрішні справи, використовуючи одиничний випадок", - йдеться в поширеній заяві дипломата .

Лауреат Нобелівської премії миру дисидент Лю Сяобо помер від раку печінки напередодні.

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