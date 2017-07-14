МЗС КНР застеріг від втручання в справи Китаю у зв'язку з кончиною правозахисника

Китай закликає всі держави не використовувати факт смерті відомого китайського правозахисника Лю Сяобо для втручання у свої внутрішні справи, заявив офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан.

"Китай є правовою державою, а справа Лю Сяобо відноситься до категорії внутрішніх справ Китаю. Закордонним країнам слід уникати безвідповідальних заяв. Ми закликаємо відповідні держави поважати суверенітет Китаю і не втручатися в його внутрішні справи, використовуючи одиничний випадок", - йдеться в поширеній заяві дипломата .

Лауреат Нобелівської премії миру дисидент Лю Сяобо помер від раку печінки напередодні.