Генпрокуратура розслідує привласнення понад 100 млн грн держкоштів при будівництві "Стіни"

Генеральна прокуратура України розслідує факт розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму понад 100 млн грн при виконанні робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону (проект "Стіна")

Як повідомляє в четвер прес-служба Генпрокуратури України, спільно зі Службою безпеки України виявлено злочинну схему розтрати з подальшим присвоєнням бюджетних коштів в особливо великих розмірах при проведенні закупівель товарів і послуг в інтересах Державної прикордонної служби України.

"Так, протягом 2016-2017 років в результаті вищевказаної протиправної діяльності посадових осіб Держприкордонслужби України та суб'єктів господарської діяльності приватного сектора економіки при виконанні робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, територій, прилеглих до районів проведення АТО і АР Крим (проект "Стіна"), шляхом придбання на користь державного органу товарів, робіт і послуг, здійснено розтрату і привласнення бюджетних коштів в сумі понад 100 млн грн", - сказано в повідомленні.

Станом на цей час проводиться комплекс невідкладних слідчих дій, вилучені речові докази, що підтверджують причетність посадових осіб Держприкордонслужби України та зазначених суб'єктів господарювання до здійснення протиправної діяльності. Досудове розслідування триває.