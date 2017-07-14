Події

07:21 14.07.2017

Генпрокуратура розслідує привласнення понад 100 млн грн держкоштів при будівництві "Стіни"

Генеральна прокуратура України розслідує факт розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму понад 100 млн грн при виконанні робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону (проект "Стіна")

Як повідомляє в четвер прес-служба Генпрокуратури України, спільно зі Службою безпеки України виявлено злочинну схему розтрати з подальшим присвоєнням бюджетних коштів в особливо великих розмірах при проведенні закупівель товарів і послуг в інтересах Державної прикордонної служби України.

"Так, протягом 2016-2017 років в результаті вищевказаної протиправної діяльності посадових осіб Держприкордонслужби України та суб'єктів господарської діяльності приватного сектора економіки при виконанні робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, територій, прилеглих до районів проведення АТО і АР Крим (проект "Стіна"), шляхом придбання на користь державного органу товарів, робіт і послуг, здійснено розтрату і привласнення бюджетних коштів в сумі понад 100 млн грн", - сказано в повідомленні.

Станом на цей час проводиться комплекс невідкладних слідчих дій, вилучені речові докази, що підтверджують причетність посадових осіб Держприкордонслужби України та зазначених суб'єктів господарювання до здійснення протиправної діяльності. Досудове розслідування триває.

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