Порошенко в Грузії планує підписати ряд документів

Заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що в ході візиту президента України Петра Порошенка до Грузії 17-19 липня планується підписати ряд документів для розкриття взаємного економічного та інвестиційного потенціалу.

"Останнім часом ми значно активізували наші відносини з Грузією, недавно був призначений новий посол. Ми очікуємо посилення нашого стратегічного партнерства з Грузією і, звичайно, буде підписано низку важливих двосторонніх договорів, а також ті документи, які дозволять розкрити економічно-інвестиційний потенціал нашої співпраці", - сказав він в ефірі "5 каналу" в четвер.

К.Єлісєєв зазначив, що державний візит президента України до Грузії відбудеться 17-19 липня.