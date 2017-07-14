Події

07:27 14.07.2017

Суд помістив під арешт екс-президента Перу з дружиною

Суд видав ордер на арешт екс-президента Перу Ольянта Умали і його дружини Надін Ередії. Вони будуть знаходитися під вартою 18 місяців, до завершення слідства у справі про відмивання фінансів і корупції, повідомляє перуанський новинний портал El Comercio.

Взяття під варту екс-президента і його дружини зажадало звинувачення. Прокурор заявив, що в іншому випадку колишній глава держави може зникнути з країни.

Як припускає слідство, в період перебування на посаді президента, Умала отримував гроші від компаній з Венесуели і Бразилії. Отримані кошти він витрачав на передвиборні акції.

Як показують деякі свідки, в тому числі брат екс-першої леді, в 2006 році сім'я президента отримала з венесуельського посольства два десятикілограмових мішка, в яких були пачки доларів. Крім того, в 2011 році від бразильської будівельної компанії Odebrecht Умала отримав близько $ 3 млн. Імовірно, після цього, в червні, він відправився з візитом до Бразилії для того, щоб висловити свою подяку за гроші.

Умала і його дружина не були присутні на судовому засіданні. Однак, незабаром після оголошення рішення суду, вони покинули свій будинок і здалися владі.

У Бразилії 12 липня суд засудив колишнього президента країни Лулу да Сілву до 9,5 років в'язниці у справі про корупцію і відмиванні грошей. Слідство звинуватило його в отриманні хабара від будівельної компанії OAS у вигляді квартири на березі моря.

В кінці червня офіційні звинувачення в корупції були також пред'явлені нинішньому президенту країни Мішелю Темеру. Незабаром після того, як стало відомо про висунення звинувачення, Темера відмовився від поїздки на саміт G20 в Гамбурзі.

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