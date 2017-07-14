В Японії через дощі евакуювали ціле місто

В Японії проливні дощі і загроза затоплення стала причиною повної евакуації міста Інуяма в префектурі Айті. Як повідомляє NHK, влада евакуює більше 74 тис. чоловік, що проживають в місті.

Всього за одну годину зливи в районі міста випало 120 мм опадів. У зв'язку з цим метеорологи попередили про загрозу затоплення населеного пункту і ризик зсувів. Проливні зливи і підвищення рівня води також загрожує місту Комаки.

Напередодні, 13 липня, число загиблих в результаті повені в префектурі Айті досягло 29 осіб. Ще 20 осіб вважаються зниклими без вісти.

Сильні дощі почалися в цьому регіоні минулого тижня. Зливи призвели до того, що в префектурі Фукуока зсуви заблокували дороги, через що деякі населені пункти виявилися відрізаними від зв'язку із зовнішнім світом.