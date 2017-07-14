Події

07:39 14.07.2017

Двоє поранених в результаті 29 обстрілів на Донбасі за минулу добу

Бойовики за минулу добу 29 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в п'ятницю вранці.

"З 9 і до 10 вечора, наші опорні пункти поблизу Мар'їнки, обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів і мінометів. Внаслідок цих вогневих провокацій двоє українських військових отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

У штабі відзначають, що бойовики посилили обстріли на донецькому і маріупольському напрямках. З гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї відкривали вогонь по Водяному, Павлополю, Широкино, Гнутове. З 82-мм мінометів били по Новомихайлівці.

Поблизу Авдіївки - на донецькому напрямку, бойовики з боку Спартака, Ясинуватої, Мінерального 5 разів відкривали вогонь з мінометів,, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також обстріл позицій сил АТО зафіксований в районі шахти Бутівка.

На луганському напрямку під ворожим вогнем опинилися Станиця Луганська, Новоолександрівка і Новотошківське.

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