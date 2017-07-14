Події

07:42 14.07.2017

Без світла через негоду залишилися майже 90 населених пунктів

В результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), в четвер, через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 88 населених пунктів у 7 областях України.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 23 населених пункти, в Полтавській - 19, Львівській - 15, Черкаській - 11, Кіровоградській - 7, Хмельницькій - 7, Київській - 6.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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