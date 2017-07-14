Керівництво Twitter розповіло про користь від активності Трампа в соцмережі

Голова ради директорів Twitter Омід Кордестани позитивно оцінив вплив Дональда Трампа на популярність соцмережі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на виступ бізнесмена на конференції в Айдахо.

"Добре мати його в числі виступаючих в Twitter", - заявив Кордестани. Також він повідомив, що не дивлячись на численні скарги користувачів на твіти Трампа, керівництво Twitter не має наміру блокувати його аккаунт.

Агентство також відзначило, що раніше про роль Трампа в Twitter висловлювався операційний директор Twitter Ентоні Ноут. Він пояснив, що повідомлення Трампа в Twitter викликають інтерес людей і спонукають їх приєднуватися до соцмережі. "Ми були б щасливі, якби кожен світовий лідер використовував Twitter в якості свого основного механізму спілкування зі своїми виборцями", - заявив він.

Зараз у аккаунта американського президента в Twitter 33,7 млн ​​передплатників. При цьому найпопулярнішим до 2017 року аккаунтом в Twitter є профіль американської співачки Кетті Перрі, у якій понад 101 млн передплатників.

На початку червня стало відомо, що адвокат американського президента Марк Касовіц переконав Трампа не відповідати в Twitter на виступ звільненого ним екс-глави ФБР Джеймса Комі в сенаті США. В результаті, Трамп більше доби не залишав записів у своєму мікроблозі.

У травні співзасновник Twitter Еван Вільямс зазначив роль соцмережі в перемозі Трампа на виборах президента США і вважав за потрібне за неї вибачитися. "Якщо це правда, і він не був би президентом, якби не було Twitter, в такому випадку, так, вибачте мене", - заявив він.