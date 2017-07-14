Держдеп вимагає від усіх країн додаткової інформації про претендентів віз

Держдепартамент США вимагає від усіх країн надавати додаткову, "більш розширену" інформацію про претендентів віз для в'їзду в США. Про це з посиланням на наявну в розпорядженні редакції депешу відомства повідомляє Reuters.

Відповідно до неї, країни, які не будуть дотримуватися нових вимог або ж не зроблять кроки для їх виконання протягом 50 днів, можуть зіткнутися з обмеженнями на поїздки в США. Нововведення, як зауважує агентство, будуть діяти в рамках виконання міграційного указу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який тимчасово заборонив в'їзд в США громадянам з шести країн з мусульманською більшістю.

Документ, за даними Reuters, зокрема, передбачає, що за запитом Вашингтона всі країни повинні будуть надавати "будь-яку іншу ідентифікаційну інформацію про особу", що бажає отримати візу в США, в тому числі її "біометричні і біографічні дані". Крім того, офіційний документ, як пише агентство, встановлює вимоги для країн надавати дані про приватних осіб, яких в США мають підстави підозрювати в тероризмі. Також Вашингтону на першу вимогу повинна бути надана інформацію про їх судимості.

Нові вимоги, як пояснює Reuters, за даними адміністрації Трампа, є останніми в "серії кроків", які Білий дім зробив, щоб убезпечити США від терористичних атак.

Однак, як уточнює агентство з посиланням на колишніх представників американської адміністрації, здебільшого запитуваною новим документом інформацією держави і так регулярно обмінюються, в тому числі паспортними даними та додатковими відомостями про окремих осіб, які можуть представляти загрозу безпеці.

"Деякі американські союзники можуть турбуватися про захист приватного життя, якщо Вашингтон буде вимагати дані, що виходять за рамки того, що вже передано", - прокоментував офіційний папір колишній старший співробітник відділу національної безпеки США Джон Сандвег, який нині співпрацює з фірмою Frontier Solutions .