. МЗС просить українців не їздити в Індію

З огляду на загострення ситуації безпеки в штаті Західна Бенгалія Республіки Індія, в т.ч. в районі Дарджилінг, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок з туристичною метою в зазначений регіон країни до стабілізації ситуації.

Як повідомляє прес-служба МЗС, у випадках крайньої необхідності виїзду до зазначеного регіону або перебування на його території, громадянам України рекомендується в обов'язковому порядку інформувати посольство України в Республіці Індія щодо місця можливого перебування і можливостей оперативного зв'язку з посольством.

"У разі виникнення надзвичайної ситуації, загрози життю і здоров'ю громадянам України рекомендується звертатися до Посольства України в Республіці Індія за телефонами: + 91-11-2614-60-41, + 91-92-0550-71-57, адреса електронної пошти : emb_in@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua", - йдеться в повідомленні.