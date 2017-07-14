В Єрусалимі стрілянина біля Храмової гори, троє поранених

Три людини відкрили вогонь по поліцейським в Єрусалимі. Атака сталася недалеко від Храмової гори, яка вважається священним місцем як для мусульман, так і для іудеїв, повідомляє Jerusalem Post.

Напад стався рано вранці в п'ятницю, 14 липня. В результаті троє людей отримали поранення. Двоє з них перебувають у критичному стані.

Як повідомляє Reuters з посиланням на армійське радіо Ізраїлю, всі нападники були вбиті поліцейськими. Інших подробиць нападу поки не наводиться.