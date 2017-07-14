Європейський інвестбанк виділить 305 млн грн на проекти допомоги переселенцям

Міністерство регіонального розвитку та будівництва затвердило 16 проектів Дніпропетровської області, спрямованих на допомогу і підтримку внутрішньо переміщених осіб, фінансування яких у 305 млн грн виділить Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) в рамках Надзвичайної кредитної програми з відновлення України (НКПВУ).

Як повідомили на нараді в Дніпропетровській ОДА, програма розроблена для п'яти областей України, в яких проблеми переселенців зі Сходу і створення для них необхідної соціальної інфраструктури є найбільш актуальними.

"Місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, громади Дніпропетровщини подали 16 проектів, які вже погоджені з ЄІБ. Серед них - реконструкція будівлі навчально-виховного комплексу № 22 в Павлограді, капітальний ремонт хірургічного корпусу лікарні Мечникова в Дніпрі і будинки культури в Мишуриному Розі. Загальна допомога від Європейського банку, яку може отримати область для реалізації цих та інших проектів становить 305 млн грн", - розповів заступник директора департамента Міністерства регіонального розвитку та будівництва Павло Пахолко.

Він також зазначив, що найближчим часом перелік проектів повинен затвердити Кабінет міністрів України.

"Після затвердження урядом цієї постанови, гроші від Європейського інвестиційного банку надійдуть в область для подальшої реалізації проектів. Цілком можливо, що їх безпосереднє втілення почнеться вже восени", - сказав чиновник Мінрегіона.

За словами першого заступника голови Дніпропетровської ОДА Олега Кужмана в реалізації проектів допомоги переселенцям візьмуть участь понад 17-ти районів та міст області.

"На попередній розгляд ми подавали 57 проектів соціальної сфери - з охорони здоров'я, комунальної галузі, освіти, спорту, тощо. 16 з них вже погодилися реалізовувати. Наскільки успішно буде організовано підготовчу роботу по іншим - залежить від представників міст і районів, а також керівників комунальних установ. Я впевнений, що ця програма ЄІБ має право на життя. Пропоную представникам Дніпропетровщини працювати продуктивно, як завжди ми це робимо", - підкреслив О.Кужман.

Як повідомлялося, в березні 2017 року до НКПВУ приєдналися фахівці технічної підтримки ПРООН. Її консультанти будуть надавати технічну допомогу, практичні консультації та давати поради щодо реалізації ініціатив громад. Один з офісів організації відкритий в Дніпрі.

"Ми будемо здійснювати технічний моніторинг, зокрема, виконання норм безпеки та правил будівництва. Також будемо вести фінансовий моніторинг, контролювати прозорість і цільове використання грошових потоків", - розповів керівник технічного проекту ПРООН Ігор Кістеньов-Кавказький.

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України під кредитні кошти ЄІБ стосується облаштування, оновлення та розширення об'єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих в ході боїв на Сході, або тих, які потребують реконструкції внаслідок збільшення кількості переселенців.

У 2016 році Мінрегіонрозвитку підписало з Європейським інвестиційним банком Угоду про співпрацю з надання технічної допомоги з метою сприяння оптимальної реалізації НКПВУ. Програма поки розрахована на 30 місяців, проте українська сторона сподівається на її продовження до 2021 року.