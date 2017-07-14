Події

09:04 14.07.2017

Нафта Brent подешевшала до $ 48,4 за барель після зростання напередодні

Ціни на нафту еталонних марок слабо знижуються в п'ятницю, хоча ринок в цілому залишається позитивно налаштованим завдяки звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє MarketWatch.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:01 КСК подешевшали на $ 0,05 (0,1%) - до $ 48,37 за барель. У попередній робочий день їх ціна збільшилася на $ 0,68 (1,42%), завершивши торги на рівні $ 48,42 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в п'ятницю знизилися на $ 0,08 (0,17%) - до $ 46 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна піднялася на $ 0,59 (1,3%) і закінчила день на рівні $ 46,08 за барель.

МЕА засумнівався в тому, що ребалансування нафтового ринку йде, як очікувалося, але при цьому поліпшило оцінку підвищення світового попиту на нафту в поточному році і повідомило про скорочення запасів палива в розвинених країнах.

Аналітики агентства прогнозують збільшення видобутку нафти країнами не-ОПЕК в 2017 році на 0,7 млн ​​барелів на добу, в 2018 році - на 1,4 млн б/д. Основне зростання забезпечать США - на 610 тис. б/д і 1,045 млн б/д відповідно. Також сильний внесок у зростання поставок внесуть Бразилія, Канада і Казахстан, в той час як лідерами зниження будуть Мексика і Китай.

Тим часом МЕА підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2017 році на 100 тис. б/д і очікує підвищення до 98 млн б/д. Світовий попит після зниження на 1 млн б/д в першому кварталі істотно виріс у другому - на 1,5 млн барелів на добу, зазначає агентство.

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