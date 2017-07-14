Події

10:14 14.07.2017

МЗС рекомендує утриматися від турпоїздок до індійської Західної Бенгалії

З огляду на загострення безпекової ситуації в штаті Західна Бенгалія Республіки Індія, зокрема в районі Дарджилінг, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок із туристичною метою у зазначений регіон країни до стабілізації ситуації.

Як повідомляє прес-служба МЗС, у випадках нагальної необхідності виїзду до зазначеного регіону або перебування на його території громадянам України рекомендується в обов'язковому порядку інформувати Посольство України в Республіці Індія за місцем можливого перебування і можливостей оперативного зв'язку з посольством.

"У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров'ю громадянам України рекомендується звертатися до Посольства України в Республіці Індія за телефонами: + 91-11-2614-60-41, + 91-92-0550-71-57, адреса електронної пошти: emb in@mfa.gov.ua, або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons or@mfa.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

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