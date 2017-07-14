Події

10:19 14.07.2017

Бойовики обстрілювали позиції сил АТО біля Станиці Луганської з великокаліберних кулеметів

Незаконні збройні формування за минулу добу п’ять разів порушили "режим тиші" на лінії розмежування в Луганській області, повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

У повідомленні облВЦА на сторінці у Facebook у п'ятницю зазначено, що в напрямку села Кримське Новоайдарського району бойовики застосовували 82-мм міномети і стрілецьку зброю. По укріпленнях сил АТО поблизу смт Станиця Луганська противник відкривав вогонь із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку смт Новотошківське і села Новоолександрівка Попаснянського району НЗФ вели обстріл з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

За інформацією прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики 29 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, двоє бійців дістало осколкових поранень.

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