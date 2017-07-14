Події

10:35 14.07.2017

Генштаб ЗСУ і СММ ОБСЄ уточнили методику фіксації випадків порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко і перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Хуг обговорили на зустрічі ситуацію з виконанням Мінських угод і дотримання режиму припинення вогню.

"Представники Генерального штабу Збройних сил України і СММ ОБСЄ уточнили методику фіксації випадків порушень режиму припинення вогню, контролю за зберіганням важкої зброї у визначених місцях, а також за розведенням сил і засобів на певних ділянках на лінії зіткнення", - повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook у п'ятницю за підсумками зустрічі.

В.Муженко наголосив, що українська сторона готова і надалі забезпечувати патрулям СММ ОБСЄ режим максимального сприяння і створювати умови для їхньої безпечної та безперешкодної роботи в районах відповідальності.

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