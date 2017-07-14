Події

11:01 14.07.2017

Понад 2600 бюджетних місць передбачено для абітурієнтів із Криму в 35 вишах України

Для абітурієнтів із Криму цього року передбачена квота на більше ніж 2,6 тис. бюджетних місць у 35 вищих навчальних закладах України, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

"Квоти діють у тих вишах, на базі яких створено освітні центри "Крим-Україна". Через них абітурієнти з Криму можуть вступати до навчальних закладів без складання зовнішнього незалежного оцінювання: їм необхідно лише пройти державну підсумкову атестацію з двох предметів (українська мова, історія України) та скласти вступний іспит з одного предмета, визначеного вишем, або творчий конкурс. Абітурієнти з Криму мають можливість вступити на бюджетні місця лише до 26 липня, при цьому вступні іспити вони мають скласти до 23 липня", - повідомила прес-служба з посиланням на директора департаменту вищої освіти О.Шарова.

Майже 800 бюджетних місць для кримчан передбачено в тих вишах України, на базі яких і минулого року працювали освітні центри. Ще понад 1,8 тис. місць розподілено у вишах чотирьох областей - Одеської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької. Найбільше бюджетних місць для абітурієнтів із Криму передбачено у Львівській політехніці (338), Одеській юридичній академії (181), Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова (160), Запорізькому національному університеті (127), Херсонському державному університеті (127), йдеться в повідомленні.

Міносвіти нагадало, що вступники з Криму та непідконтрольної частини Донбасу можуть вступити до українських вишів за спрощеною системою через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Вони працюють із 19 червня до 30 вересня. Для вступників із Донбасу в переміщених вишах і вишах на території підконтрольної Україні частини Донецької та Луганської областей встановлені фіксовані обсяги державного замовлення для усіх спеціальностей та освітніх рівнів.

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