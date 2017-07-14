Невідомі закидали монастир у львівських Брюховичах "коктейлями Молотова"

Невідомі вночі закидали жіночий монастир у смт Брюховичі (у підпорядкуванні Шевченківського району Львова) пляшками із запальною сумішшю. Вогонь пошкодив фасад будівлі, 20 черниць звернулися по медичну допомогу.

Як повідомляє в п'ятницю відділ комунікації поліції Львівської області, зловмисники кинули п’ять пляшок із запальною сумішшю, що спричинило пожежу.

"Попередньо встановлено, що з-за огорожі на територію монастиря, в якому проживає 30 осіб, було кинуто п'ять пляшок із запальною сумішшю, чотири з яких спалахнули. Одна пляшка з сумішшю не розбилася. Пожежу було локалізовано", - йдеться в повідомленні поліції.

До медичних закладів зі скаргами на погане самопочуття звернулися 20 мешканців монастиря. Після надання медичної допомоги нікого не госпіталізували.

Вогонь пошкодив фасад будівлі і два вікна на першому та другому поверхах монастиря.

На місці події проводяться першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють причетних осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, інцидент стався у Брюховичах на вул. Шкільній, у двоповерховому цегляному житловому будинку - приміщенні жіночого монастиря. Вогонь пошкодив фасад будинку площею 1 кв. м.

"О 2:11 за повідомленням диспетчера Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, з ознаками легкого отруєння продуктами горіння (першіння в горлі) звернулося 20 осіб (перебували за цією адресою), яких бригади швидкої медичної допомоги доправили до Львівської обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні департаменту на сторінці у Facebook.