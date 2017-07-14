НБУ визнав неплатоспроможним банк "Новий"

Національний банк України (НБУ) відніс ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Новий" (Дніпро) до категорії неплатоспроможних, повідомляється на веб-сайті центробанку.

Відповідне рішення №441-РШ/БТ ухвалило правління НБУ 13 липня.

Нацбанк нагадує, що збори акціонерів банку 26 червня прийняли рішення про припинення фінустановою банківської діяльності та надали регулятору відповідний план.

Водночас, згідно із законом "Про спрощення процедури реорганізації та капіталізації банків" НБУ не має права погодити план припинення діяльності банку, якщо є підстави, за яких його може бути віднесено до категорії неплатоспроможних.

"Оскільки розмір регулятивного капіталу банку "Новий" станом на 12 липня 2017 року був меншим за третину від мінімального рівня, згідно із законом "Про банки і банківську діяльність" НБУ зобов'язаний визнати фінустанову неплатоспроможною", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк також повідомляє, що 99% вкладників банку (близько 3 тис. осіб) отримають свої вкладення в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми у 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають виплати в межах суми, гарантованої Фондом. Загальна гарантована сума відшкодування становить 36 млн грн.

За даними НБУ, станом на 8 червня 2017 року власником істотної участі у ПАТ "АКБ "Новий" було Державне космічне агентство України (18,3% акцій). Іншими акціями володіють особи із частками менше ніж 10% акцій.

Банк "Новий" засновано в 1992 році. Його найбільшим акціонерами до початку січня 2017 року було Державне космічне агентство (18,3297%), Таїсія Булавінова (9,9933%), Борис Ганджа (9,9599%), Олександр Ярецький (9,9533%).

Згідно з даними Нацбанку України, до початку квітня 2017 року за розміром загальних активів (770,586 млн грн) банк "Новий" посідав 58-ме місце серед 90 українських банків.