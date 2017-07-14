Події

12:19 14.07.2017

Кабмін у вересні ініціюватиме виділення додаткових 100 млн грн шахтарям

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що у вересні Кабінет Міністрів ініціюватиме виділення додаткових 100 млн грн шахтарям через зміни до державного бюджету на 2017 рік.

"Так, як ми й обіцяли, є зараз 100 млн грн на засоби особистого захисту для шахтарів, а у вересні, коли ми готуватимемо чергові зміни до бюджету, - ми ще додамо 100 млн грн, щоб забезпечити потребу, яка була сформована на рівні 200 млн грн", - сказав прем'єр під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

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