У редакції "Вестей" силовики проводять обшуки

У редакції медіахолдингу "Вести" силові служби в п'ятницю проводять обшук, повідомляється на сайті видання.

"До редакції газети "Вести", сайта і радіо прийшли представники Нацполіції і військової прокуратури. Роботу редакційного офісу заблоковано", - йдеться в повідомленні.

У Генеральній прокуратурі України підтвердили факт проведення обшуку, зазначивши, що слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження щодо злочинної організації екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

У свою чергу, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив інтернет-виданню "Українська правда", що Служба безпеки України разом із Національною поліцією проводить комплекс обшуків у приміщеннях, які належали О.Клименку, в будівлі бізнес-комплексу "Гулівер" (Київ).

"Ми проводимо комплекс обшуків майна і приміщень, що належать Клименку. Проводимо спільно з Нацполіцією. Це вже друга хвиля", - зазначив він, уточнивши, що обшуки проводяться в офісних приміщеннях, що належать компанії "Юнісон".

А.Матіос також вказав, що обшуки проводяться не лише в офісних приміщеннях "Гулівера" в центрі Києва, а й за іншими адресами.

Медіа-холдинг "Вести Україна" пов'язують із екс-міністром доходів і зборів часів президентства Віктора Януковича О.Клименком, що наразі переховується за кордоном.

До складу холдингу входять, зокрема, газета "Вести" і "Радио Вести"

Згідно з інформацією на сайті холдингу, власником 99% ТОВ "ЄС Продакшен Груп" на кінець 2015 року було ТОВ "АйДжі Медіа Україна", яке, в свою чергу, на 100% належало Media Holding Vesti Ukraine Ltd. (Кіпр). Власником 80% кіпрської компанії був житель Авдіївки Денис Мозговий, ще 20% через компанію Nederman Limited контролювала Тетяна Александрова з Донецька.