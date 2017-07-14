Будівництво кількох регіональних бетонних доріг може розпочатися в 2017 році

Будівництво кількох бетонних доріг регіонального значення може розпочатися в 2017 році за умови сприяння Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"), повідомив голова Асоціації виробників цементу "Укрцемент" Павло Качур в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні на етапі проектування та проходження експертизи перебувають такі магістралі: Кіровоград-Миколаїв, об'їзна дорога навколо Житомира, ділянка дороги Полтава-Дніпро в районі смт Решетилівка і дві регіональні дороги у Львівській і Тернопільській областях. Усе це не нове будівництво, це ділянки, які йдуть під реконструкцію", - уточнив П.Качур.

За його словами, в цінах 2017 року розрахункова вартість будівництва асфальтових і бетонних доріг практично однакова, проте при цьому життєвий цикл бетонної дороги становить 25 років, а асфальтової - вдвічі менше.

"Якщо взяти за період експлуатації дороги 25-30 років, то економічна доцільність будівництва та обслуговування бетонної дороги практично вдвічі вища, ніж асфальтової. Крім того, бетонні дороги більш безпечні та екологічні, здатні витримувати більше навантаження на вісь автомобіля", - додав голова "Укрцементу".

Асоціація "Укрцемент" об'єднує ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" (має філії "Волинь-Цемент" і "ЮГцемент"), ПАТ "Хайдельбергцемент Україна" (Криворізький, Кам’янський і Амвросієвський заводи), ПАТ "Івано-Франківськцемент", ПАТ "Євроцемент-Україна", а також групу компаній CRH Plc (ПАТ "Подільський цемент", ПАТ "Миколаївцемент" і ТОВ "Цемент").

Повний текст інтерв'ю з П.Качуром оприлюднено у відкритому доступі на українській версії сайта агентства "Інтерфакс-Україна"