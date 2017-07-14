Дві людини загинули й одна постраждала від вибуху гранати на Полтавщині

У селі Калайдинці Лубенського району Полтавської області внаслідок вибуху гранати дві людини загинули, ще одна у важкому стані перебуває в лікарні.

Як повідомив в п'ятницю відділ комунікації за інформацією Лубенського відділу поліції, інцидент стався близько 18:30 четверга, 13 липня. Про вибух медикам і поліції повідомили односельці.

Під час виїзду на місце події було встановлено, що в коридорі будинку вибухнула граната, ймовірно Ф-1.

Унаслідок події загинув 34-річний місцевий житель, а двоє 16-річних юнаків із Чорнухинського та Пирятинського районів Полтавської області дістали важких поранень і були доправлені до лікарні.

"34-річний чоловік загинув на місці. Двох підлітків у важкому стані доправлено до лікарні, де один із них помер", - повідомив виконувач обов'язків начальника поліції Полтавської області Сергій Чиж.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Робота правоохоронців триває, встановлюють усі обставини трагедії.