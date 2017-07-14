Події

12:51 14.07.2017

У Львові завершили прибирання всіх переповнених сміттєвих майданчиків

У Львові в період із 23 червня до 13 липня прибрали 677 переповнених контейнерних майданчиків, у п'ятницю вивезення твердих побутових відходів із міста увійшло у звичний режим роботи, повідомляє Львівська обласна державна адміністрація (ОДА).

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба ОДА з посиланням на департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, наступним кроком стане налагодження роздільного збору твердих побутових відходів у Львові.

"Із 3 липня облдержадміністрація запровадила зважування ТПВ для забезпечення чіткого контролю за кількістю відходів, що утворюються в місті та які скеровують для захоронення на полігони області", - йдеться в повідомленні.

Також ТПВ зі Львова вивозять на територію полігонів, розташованих за межами Львівської області на договірних засадах.

У четвер, 13 липня, під час позачергової сесії Львівської обласної ради було затверджено програму заходів для налагодження системи поводження з ТПВ у Львові на 2017-2019 роки.

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