Силовики здійснюють обшуки у приміщеннях, що належать Клименку

Силові відомства в п'ятницю здійснюють 183 обшуки в приміщеннях, що належать екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку, зокрема в ТРЦ "Гуллівер" у Києві, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Головна військова прокуратура спільно з департаментом захисту Нацполіції та спецпідрозділом "КОРД" проводить "другу хвилю" реалізації у справі злочинної організації Януковича-Клименка. Зараз проводяться 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку. У тому числі в офісному центрі "Гуллівер" у Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини", - написав А.Матіос на сторінці у Facebook.

При цьому головний військовий прокурор запевнив, що робота журналістів "Радио Вести", яке входить "до медіахолдингу Клименка", та групи компаній "Юнісон" не припинялася.

Він пообіцяв озвучити детальнішу інформацію на спільному з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим брифінгу.

У свою чергу директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко також підтвердив, що правоохоронці здійснюють слідчі дії в деяких приміщеннях ТРЦ "Гуллівер".

"Оперативники ДЗЕ (департамент із захисту економіки - ІФ) Нацполіції спільно зі слідчими ГПУ проводять слідчі дії в окремих офісних приміщеннях ТРЦ "Гуллівер". Випадкових відвідувачів просимо вибачити за тимчасові незручності. Запрошуємо журналістів на брифінг до МВС", - написав він на сторінці у Facebook.

Раніше видання "Вести" повідомляло про обшуки в його офісі.

Медіахолдинг "Вести Украина" пов'язують зі збіглим екс-міністром доходів і зборів О.Клименком часів президентства Віктора Януковича.

До складу холдингу входять, зокрема, газета "Вести" і "Радио Вести"

Згідно з інформацією на сайті холдингу, власником 99% ТОВ "ЄС Продакшен Груп" на кінець 2015 року було ТОВ "АйДжи Медіа Україна", яке, у свою чергу, на 100% належало Media Holding Vesti Ukraine Ltd. (Кіпр). Власником 80% кіпрської компанії був житель Авдіївки Денис Мозговий, ще 20% через компанію Nederman Limited контролювала Тетяна Александрова з Донецька.