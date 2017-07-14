Події

13:28 14.07.2017

Двоє українських військових поранені за добу в зоні АТО

У зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу, 13 липня, двоє українських військових дістало поранень, загиблих немає, повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах Збройних сил України немає. Двоє українських військовослужбовців дістали поранень", - розповів А.Лисенко на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Він поінформував, що противник застосовував важке озброєння на всіх напрямках. Найбільшу кількість випадків порушення "режиму тиші" зафіксовано на маріупольському напрямку - загалом 17. Бойовики застосовували міномети в районі Широкиного, Водяного, Мар’їнки.

На донецькому напрямку найгарячішою точкою була Авдіївка, де противник обстрілював позиції сил АТО з гранатометів і кулеметів.

На луганському напрямку, за словами А.Лисенка, фіксувалися нічні обстріли Кримського.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Провадження стосовно Дейдея зайшло в глухий кут

Троє робітників загинуло унаслідок аварії на маріупольському метпідприємстві

Детективи НАБУ затримали директора Львівського бронетанкового заводу та його заступника

Аеропорт "Львів" підписав контракт із Ryanair

Силовики здійснюють обшуки у приміщеннях, що належать Клименку

ОСТАННЄ

ЄБА розкритикувала рішення уряду про передання в концесію держлісгоспів

Матіос анонсує затримання низки осіб у компаніях Клименка

Україна за 6 міс. знизила видобуток вугілля на 2,9%

МОЗ України поінформує генпрокурора про ліки з коротким терміном придатності в держзакупівлях

Мін’юст має надати Мінфіну та Пенсійному фонду доступ до інформації про народження та смерть громадян

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog4500.html
РЕКЛАМА