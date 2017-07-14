Двоє українських військових поранені за добу в зоні АТО

У зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу, 13 липня, двоє українських військових дістало поранень, загиблих немає, повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах Збройних сил України немає. Двоє українських військовослужбовців дістали поранень", - розповів А.Лисенко на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Він поінформував, що противник застосовував важке озброєння на всіх напрямках. Найбільшу кількість випадків порушення "режиму тиші" зафіксовано на маріупольському напрямку - загалом 17. Бойовики застосовували міномети в районі Широкиного, Водяного, Мар’їнки.

На донецькому напрямку найгарячішою точкою була Авдіївка, де противник обстрілював позиції сил АТО з гранатометів і кулеметів.

На луганському напрямку, за словами А.Лисенка, фіксувалися нічні обстріли Кримського.