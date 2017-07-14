Детективи НАБУ затримали директора Львівського бронетанкового заводу та його заступника

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в п'ятницю затримали п'ятьох осіб, причетних до махінацій із закупівлями двигунів для танків ДП "Львівський бронетанковий завод", зокрема директора заводу та його заступника.

"Наразі затримано п'ятьох осіб: начальника ЦБТУ (Центральне бронетанкове управління) ЗСУ Озброєння ЗСУ (генерал-майор), начальник відділу ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (полковник), директор і заступник директора ДП "Львівський бронетанковий завод", а також засновника ТОВ, задіяного у схемі ", - повідомляє прес-служба НАБУ.

Під час досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що посадові особи ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ у змові зі службовими особами ДП "Львівський бронетанковий завод", засновником ТОВ і за участю фірм з ознаками фіктивності розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин і комплектувальних до бронетанкового озброєння і техніки, і цим зумовили розтрату бюджетних коштів у 2015 році на суму 28,5 млн грн.

"Суть схеми полягала в тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені вживані двигуни. До того ж ці вживані двигуни були іноді неробочими, або вже були колись продані - в 2008-2009 роках вони були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів було припинено ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо", - пояснює прес-служба НАБУ.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали наприкінці листопада 2016 року.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, наближене до Держприкордонслужби, заступника директора Львівського бронетанкового заводу затримали на кордоні з Польщею у Львівській області, в одному з пунктів пропуску. Співрозмовник агентства зазначив, що прикордонники отримали орієнтування на директора Львівського бронетанкового заводу.