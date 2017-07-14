Україна за 6 міс. знизила видобуток вугілля на 2,9%

Вуглевидобувні підприємства України в січні-червні 2017 року зменшили видобуток рядового вугілля на 2,9% (на 556,8 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 18 млн 435,8 тис. тонн.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, видобуток коксівного вугілля знизився на 24,7% (на 1 млн 112,2 тис. тонн) - до 3 млн 387,1 тис. тонн, тоді як енергетичного зріс на 3,8% (на 555,4 тис. тонн) - до 15 млн 48,7 тис. тонн.

У червні-2017 видобуток рядового вугілля скоротився на 1,8% (на 47,4 тис. тонн) порівняно з червнем-2016 - до 2 млн 644,5 тис. тонн.

Вуглевидобувні підприємства, що входять до сфери управління Міненерговугілля, в січні-червні 2017 року скоротили видобуток на 21,5% (на 649,4 тис. тонн) - до 2 млн 368,7 тис. тонн, зокрема видобуток коксівного вугілля скоротився на 47,6% (на 408,9 тис. тонн) - до 449,9 тис. тонн, енергетичного - 11,1% (на 240,5 тис. тонн), до 1 млн 918,8 тис. тонн.

Шахти Донецької області за шість місяців забезпечили видобуток 6,326 млн тонн вугілля (-17,2% проти січня-червня-2016), Луганської - 1 млн 514,1 тис. тонн (-21,8%), Дніпропетровської - 9,834 млн тонн (+15,9%), Львівської - 705 тис. тонн (-12,1%), Волинської - 56,8 тис. тонн (-48,3%).

Як повідомлялося, Україна в 2016 році збільшила видобуток рядового вугілля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тис. тонн) порівняно з 2015 роком - до 40 млн 864,1 тис. тонн. Зокрема, видобуток коксівного вугілля зріс на 0,4% (на 36,3 тис. тонн) - до 8 млн 361,4 тис. тонн, енергетичного - на 3,4% (на 1 млн 83,1 тис. тонн), до 32 млн 502,7 тис. тонн.