Троє робітників загинуло унаслідок аварії на маріупольському метпідприємстві

Унаслідок аварії на металургійному підприємстві в м. Маріуполі Донецької області троє робітників загинуло, ще один постраждав.

Як повідомляє в п'ятницю управління Національної поліції в Донецькій області на сторінці у Facebook, близько 11:00 до Кальміуського відділення поліції Маріуполя надійшло повідомлення про те, що на території підприємства стався обвал перекриття.

На місце направлено слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції.

"Станом на 12:20 відомо, що троє робітників (із них двоє чоловіків та жінка) загинули, ще один постраждав", - йдеться в повідомленні.

Кількість постраждалих та обставини з’ясовують.

У свою чергу, як повідомив народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, аварія сталася на Металургійному комбінаті ім. Ілліча.

"Сьогодні у Маріуполі на комбінаті ім. Ілліча під час проведення ремонтних робіт покрівлі листопрокатного цеху сталося обрушення залізобетонного перекриття. На жаль, загинули троє робітників, ще троє травмовані", - написав він.