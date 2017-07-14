ЄБА розкритикувала рішення уряду про передання в концесію держлісгоспів

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради з проханням не допустити передання в концесію державних лісових господарств.

Відповідно до прес-релізу асоціації, Кабінет Міністрів 4 липня затвердив концепцію стратегічного бачення управління державними підприємствами, яка визначає, які держпідприємства в довгостроковому періоді залишаться в держвласності, а які будуть передані в концесію, приватизовані або ліквідовані. Зокрема, передбачається, що 359 об'єктів державної власності будуть передані в концесію, зокрема й лісові господарства.

"Комітет деревообробної та меблевої галузі асоціації розглядає передання лісових господарств у концесію як таку, що несе в собі ризики і може призвести до експлуатаційної політиці лісокористування приватними структурами, що матиме вкрай негативний вплив на лісову галузь", - йдеться в повідомленні ЄБА.

На думку асоціації, будь-які масштабні зміни в лісовій галузі повинні мати чіткі цілі і інструменти для їх досягнення, базуватися на детальному економічному аналізі, розрахунку і мінімізації ризиків, однак, виходячи з офіційно опублікованих матеріалів, цього не передбачається.

Представники комітету асоціації застерігають, що на сьогоднішній день не проведено прозорої інвентаризації лісового фонду, не закріплено на законодавчому рівні системи електронного обліку деревини, яка повинна показувати реальні обсяги заготівлі, тому держава практично не має інформацію про прибутковість або збитковість лісокористувачів, окрім лісових господарств Держлісагентства.

В асоціації вважають, що концесія, спрямована на заготівлю стиглої деревини, фактично буде створювати умови для виснажливої вирубки і ліквідує продуктивне вирощування лісу, адже термін вирощування лісу до рубки - близько 80-100 років.

"Ідея концесії будь-яких державних надр і ресурсів несе в собі корупційні ризики і може привести до монополізації природних ресурсів приватними структурами. Варто також зазначити, що в Європейському Союзі практично відсутній досвід концесії лісів", - зазначають в ЄБА.

Асоціація висловлюється за необхідність зваженого підходу до питання реформування лісової галузі, рекомендує утриматися від прийняття імперативних рішень, обрати курс на гармонійний розвиток галузі та продовження діалогу з її комплексного реформування.

Як повідомлялося, держава планує з 3444 компаній і об'єктів зберегти у своїй власності лише 15 особливо важливих підприємств і 363 об'єкта, що забезпечують виконання державою своїх функцій, а решту передати в концесію, продати або ліквідувати. Відповідна концепція управління держпідприємствами (Triage), затверджена урядом, є однією з умов програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

З 359 об'єктів які пропонується передати в концесію - два аеропорти, 333 об'єкти лісового господарства та 24 автодорожніх компаній з активами в 14,5 млрд грн. На приватизацію, зокрема передання в комунальну власність - 893 об'єктів з активами в 189,4 млрд грн, припинити або ліквідувати - 1255 з активами в 132,6 млрд грн.

Ще 559 об'єктів і підприємств з активами в 45,1 млрд грн розташовані на неконтрольованій території в Криму або зоні АТО.