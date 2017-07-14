Провадження стосовно Дейдея зайшло в глухий кут

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив, що кримінальне провадження стосовно можливого незаконного збагачення народного депутата Євгена Дейдея зайшло в глухий кут, стосовно нардепа Олеся Довгого почали проводити слідчі дії, а щодо парламентарів Максима Полякова та Борислава Розенблата збирають докази для складання обвинувального акта.

"Народний депутат Дейдей (фракція "Народний фронт" - ІФ). Провадження про ймовірне незаконне збагачення зазначеної особи фактично зайшло в глухий кут, оскільки ми не можемо проводити слідчі дії із самим депутатом. Водночас тривають додаткові слідчі дії з усіма фігурантами провадження, окрім, власне, народного депутата", - написав Н.Холодницький на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

Стосовно народного депутата О.Довгого (група "Воля народу") спільні групи САП, НАБУ і Генпрокуратури почали проводити необхідні слідчі дії одразу після отримання згоди Верховної Ради.

"За наявності достатніх доказів буде оголошено підозру та складено обвинувальний акт. Далі буде судовий процес, де народний депутат матиме змогу захищати себе, як і всі громадяни України", - розповів Н.Холодницький.

Також, за його словами, народним депутатам Максиму Полякову (фракція "Народний фронт") і Бориславу Розенблату (позафракційний, виключений із фракції "Блок Петра Порошенка") в четвер оголошено підозри "за корупційні діяння". "Сьогодні вони вже викликані на допит до НАБУ. Після того, як слідство збере усі докази, - буде складено обвинувальний акт, і він буде скерований до суду для розгляду по суті", - зазначив керівник САП.

Він наголосив, що прокурори САП і детективи НАБУ орієнтовані на "швидке та якісне завершення досудового слідства".

"Наразі ризики перешкоджання досудовому слідству, а також переховування від правосуддя вказаних народних депутатів залишаються, проте ми не можемо клопотати про їх затримання й арешт, адже парламент не надав згоди на це", - зазначив Н.Холодницький.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності М.Полякова та Б.Розенблата, але проголосувала проти їх затримання й арешту.

Також 11 липня ВР дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О.Довгого.

Проте парламент не задовольнив подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Є.Дейдея.