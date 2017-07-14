У Києві СБУ затримала агента російських спецслужб

Агента спецслужб Російської Федерації, який намагався отримати секретну документацію у військовій сфері і завербувати представника Міністерства оборони, затримала в Києві Служба безпеки України.

"Уродженець і житель Донецька, час від часу перебуваючи в Києві, за завданням російських спецслужб мав намір отримати інформацію про особовий склад, забезпечення, дислокацію, озброєння і переміщення уздовж лінії розмежування військових частин і з'єднань Збройних сил України та Нацгвардії", - сказано в повідомленні прес-центру СБУ на сторінці в Фейбсук в п'ятницю.

Також його цікавили поставки в Україну військового озброєння та техніки країнами-членами НАТО, проведення українсько-американських навчань "Сі Бриз 2017", дані про офіцерів-інструкторів ЗС США, які здійснюють підготовку українських військовослужбовців.

"Для цього шпигун встановив конфіденційні відносини з колишнім офіцером ЗС України. Через нього він хотів за винагороду отримати секретні матеріали, що циркулюють у Генеральному штабі ЗСУ, і дані на посадових осіб Міноборони, які мають доступ до інформації закритого характеру", - сказано в повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, спрямовано матеріали до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.