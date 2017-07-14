Події

16:37 14.07.2017

Вивезення сміття зі Львова увійшло у нормальний режим

Зі Львова за три минулі тижні було вивезено 13,5 тис. тонн твердих побутових відходів, після чого їх вивезення перейшло в нормальний режим, заявляє віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"За три тижні зі Львова, з урахуванням поточного прибирання твердих побутових відходів, вивезено 13 тис 563 тонн відходів. Як і обіцяв, два дні тому, усі, переповнені твердими побутовими відходами контейнерні майданчики Львова на сьогодні очищені. Загалом прибрано 677 переповнених майданчиків. Вивезення твердих побутових відходів зі Львова увійшло в поточний режим роботи ", - повідомив Г.Зубко у п'ятницю.

За його словами, Львівська обласна державна адміністрація запровадила зважування твердих побутових відходів для забезпечення чіткого контролю за їх кількістю.

"21 червня у Львові ми окреслили маршрутну карту вирішення проблеми з вивезенням твердих побутових відходів... На сьогодні першочергові завдання виконані, прибирання переповнених майданчиків завершено. Це відбулося завдяки правильній організації роботи і спільних дій центральних і місцевих органів влади, передусім Львівської обладміністрації, міських голів Львівської області, на території яких розташовані полігони твердих побутових відходів, комунальних служб і підприємств з вивезення відходів, а також ДСНС", - зазначив віце-прем'єр.

Г.Зубко зазначив, що тепер важливо перейти до наступного етапу - якнайшвидшого облаштування полігону у Львівській області, а після цього - до будівництва сміттєпереробного заводу.

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