Дніпропетровська облрада виділила 2,9 млн грн на адресну допомогу сім'ям бійців, які загинули в АТО

Депутати Дніпропетровської обласної ради одноголосно 96 голосами проголосували за виділення 2,9 млн грн на адресну допомогу членам сімей бійців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у рішенні облради зазначається, що допомога стосується з 280 членів сімей, які проживають в сільській місцевості регіону.

"Ці кошти - 2,9 млн грн, передбачені на щомісячні виплати сім'ям загиблих учасників бойових дій, які проживають в сільській місцевості. Кожен член сім'ї загиблого воїна буде отримувати по 1600 грн щомісяця з 1 липня до кінця цього року", - сказав голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

За його словами, такі програми підтримки сімей загиблих бійців вже ухвалено міськими радами Дніпра і Кам'янського. На найближчих сесіях їх планують прийняти в Новомосковську, Павлограді, Нікополі.

У Дніпропетровській області проживають 1044 членів сімей бійців, які загинули під час АТО.

Також депутати облради прийняли звернення до президента України Петра Порошенка і Верховної Ради про надання амністії учасникам АТО за нетяжкі злочини, про необхідність врегулювань виділення їм землі, а також про необхідність націоналізації бізнесу країни-агресора. За це звернення проголосувало 74 депутати.

Перед цим з трибуни обласної ради представники "Національного корпусу" та інших націоналістичних організацій закликали депутатів обласної ради прийняти таке звернення.

Також близько 100 активістів націоналістичних організацій провели мітинг перед будівлею Дніпропетровської облради на підтримку рішення про амністію бійцям АТО і націоналізацію бізнесу країни-агресора.