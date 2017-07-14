Територію Україну найближчої доби охопить прохолодне повітря і короткочасні дощі

В Україні найближчої доби 15 липня погоду визначатиме прохолодне повітря північноатлантичного походження, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних областях вдень і в західних областях очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, удень 18-23°, в південних і східних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Карпатах вночі 3-8°, удень 7-12°.

У Києві 15 липня без опадів; температура вночі 10-12°, удень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 15 липня найвища температура вдень була 33,4° у 1951 році, найнижча вночі 9,5° у 1905 році.

В Україні 16 липня в східних і західних областях місцями прогнозується невеликий дощ, на решті території - без опадів. Вітер північно-західний та південно-західний, 5-10 м/ с.

Температура вночі 9-14 °, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, удень 8-13°; у південних, Донецькій та Луганській областях вночі 13-18°, удень 25-30°.

У Києві 16 липня без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24 °.

Станом на 14 липня температура води в Чорному і Азовському морях була 20-25°, у районі Приморського 13°, у Дніпрі біля Києва 20°.