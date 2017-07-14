Курс гривні на міжбанку в п'ятницю знизився до 26,03 грн/$1

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю знизився до 26,03 грн/$1 з 25,995 грн/$1 у попередній робочий день, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" дилери комерційних банків.

За їхніми словами, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,02-26,04 грн/$1.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 26,0177 грн/$1 з 25,9689 грн/$1 після закінчення торгів у попередній робочий день.

Торговий обіг становив $261,66 млн, тоді як у попередній робочий день - $296,98 млн.