Відсторонено 25 керівників підприємств "Укроборонпрому"

За результатами перевірок підприємств державного концерну "Укроборонпром" були відсторонені від виконання обов'язків 25 керівників, повідомив президент України Петро Порошенко.

"Хочу повідомити, що за результатами перевірок відсторонено 25 керівників державних підприємств, і я просив би керівництво внутрішньої безпеки ("Укроборонпрому" - ІФ) за моїм дорученням заохотити", - сказав він, виступаючи в п'ятницю на "Львівському бронетанковому заводі" у Львові.

П.Порошенко подякував за виконану роботу і принципову позицію співробітникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Генеральної прокуратури країни.

Глава держави зазначив, що завдяки роботі служби безпеки "Укроборонпрому" і правоохоронних органів не допущено розкрадання 631 млн грн на підприємствах оборонної промисловості: "Відкрито 41 кримінальну справу за матеріалами служби безпеки. Значна кількість - у судах. Запобігли крадіжці 631млн грн".

"Ніколи і ні в кого не буде "парасольки", якщо він корупціонер, і це повною мірою належить і до чинного діючого керівництва заводу. Два місяці працювали правоохоронні органи, саме сьогодні проводяться відповідні процесуальні дії", - сказав П.Порошенко, коментуючи затримання правоохоронцями п'ятьох людей, причетних до махінацій із закупівлями двигунів для танків ДП "ЛБЗ", зокрема директора заводу і його заступника.

"Ми і далі будемо демонструвати свою рішучість в боротьбі з корупцією. Кримінальні провадження щодо присвоєння, розкрадання майна, зловживання службовим становищем отримають мою абсолютно рішучу реакцію", - запевнив глава держави.