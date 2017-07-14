Двоє українців загинули в Єгипті в результаті нападу озброєної ножем людини

Озброєний ножем чоловік атакував туристів у готелі в єгипетському місті Хургада, повідомило в п'ятницю МВС країни.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, двоє людей загинули, четверо мають поранення.

Разом з тим, інтернет-сайт британської газети "The Telegraph" повідомляє, що убитими є двоє громадян України.

"Двох українських туристів убито й ще чотирьох інших туристів поранено в результаті нападу людини з ножем на єгипетському курорті Червоного моря в Хургаді", - повідомили джерела газети в Міністерстві внутрішніх справ і безпеки Єгипту.

За інформацією видання, нападник затриманий, його допитують на предмет мотивів вчинення злочину. Постраждалі перебувають у місцевій лікарні. Офіційної інформації про громадянство постраждалих наразі поки що немає.

За попередньою інформацією, людина, яка атакувала туристів, приплила на закритий пляж готелю з громадського пляжу, що неподалік.

У МЗС України агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що Департамент консульської служби міністерства наразі з'ясовує достовірність інформації про загибель українців.