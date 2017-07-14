Події

17:38 14.07.2017

"Укрнафтобуріння" 18 липня вперше виставить на торги 3 млн куб. м газу

ПрАТ "Укрнафтобуріння", співвласниками якого є Ігор Коломойський і Віталій Хомутиннік, 18 липня вперше виставить на торги на майданчику "Української енергетичної біржі" 3 млн куб. м газу, повідомляється на сайті біржі.

Того ж дня на "Українській енергетичній біржі" ще 1 млн куб. м газу запропонує трейдер ТОВ "МЕТ Україна", 2 млн куб. м газу - ТОВ "Крафт Енерджі".

Як повідомлялося, "Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський район, Харківська область). Компанія експлуатує 22 газоконденсатні і нафтогазові свердловини. У рамках договорів про спільну діяльність додатково експлуатує 10 газоконденсатних свердловин.

Компанія "МЕТ Україна" належить швейцарській MET Holding AG, що здійснює трейдингові операції на ринках нафти, газу і електроенергії в Центральній і Східній Європі.

"Крафт Енерджі" більше двох років імпортує газ з ЄС до України.

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