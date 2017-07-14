Лисичанськ залишається без водопостачання
Рятувальники здійснюють підвезення води жителям міста Лисичанськ Луганської області, які залишилися без водопостачання, повідомляється на офіційному сайті ДСНС.
"Понад 30 тисяч жителів міста Лисичанськ продовжують залишатися без головної складової життєзабезпечення - води. Нагадаємо, що водопостачання в кількох районах міста немає вже кілька днів. Щоб не залишати людей зі своєю бідою сам на сам рятувальники постійно за графіком здійснюють підвезення води", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС нагадали, що 13 липня чергові караули 9-ої і 64-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України в Луганській області забезпечили технічною водою жителів південної частини Лисичанська, а 14 липня рятувальники підвезли людям і питну воду.
"Співробітники ДСНС і надалі будуть надавати допомогу жителям міста Лисичанська, поки в кожному житлі не з'явиться вода", - йдеться в повідомленні.