У 2017 році до ЗСУ мають надійти 72 модернізованих Т-72

Президент України Петро Порошенко повідомив, що до кінця поточного року до війська будуть доставлені 72 одиниці модернізованих танків Т-72.

"За моїм дорученням 72 модернізованих танки Т-72 в цьому році вашими зусиллями мають надійти в Збройні сили. Ми закуповуємо нові, виготовлені у Львові, машини, ми побачили можливості нової пожежної машини на базі Т-72", - сказав він, виступаючи в п'ятницю на "Львівському бронетанковому заводі" у Львові.

Глава держави також зазначив, що в армію надійдуть 20 бронеавтомобілів легкого класу "Дозор-Б".

"920 млн грн отримає "Львівський бронетанковий завод". Це не тільки на танки і пожежні машини. Двадцять "Дозорів", які зараз за моєю спиною, будуть також готові до відправлення у війська", - підкреслив П.Порошенко.

Президент також висловив переконання, що українська армія повинна бути оснащена найкращою технікою - як бойовою, так і допоміжною, "адже без евакуаційних машин заборонено використовувати танкові бригади".

"І бажано, щоб на кожному арсеналі були ваші пожежні машини, які демонструють абсолютно унікальні можливості", - сказав він.

П.Порошенко нагадав, що для потреб української армії також реалізуються кілька важливих програм.

"Я запропонував Міністерству оборони витратити 1 млрд грн на новітні гуртожитки для контрактників... Ми прийняли рішення побудувати до сотні будинків... І від 8 до 10 бригад зможуть вже зараз скористатися цією президентської ініціативою", - підкреслив він.