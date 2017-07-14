Суд дозволив Генпрокуратурі України заочне засудження Азарова

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення спеціального розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, повідомили в Генпрокуратурі України.

"Суд дав дозвіл на спеціальне розслідування", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в Генпрокуратурі, нагадавши, що М.Азаров підозрюється в привласненні і розтраті майна.

22 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про завершення досудового розслідування в справі незаконної приватизації "Укртелекому" і що вже отримано дозвіл суду на заочне засудження екс-президента України Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова, колишнього міністра фінансів Юрія Колобова і очікується рішення суду про дозвіл заочного засудження колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова.

Пізніше в коментарі журналістам Ю.Луценко пояснив: "Що стосується Азарова. Так, дійсно, нами завершено слідство у справі про розкрадання 220 млн під час створення спеціальної системи зв'язку України. Особисто Янукович дав доручення Азарову, той - міністру фінансів, а потім вони незаконно внесли зміни до бюджету, який проголосував парламент, і ці кошти були проплачені з державного бюджету ".

Генпрокурор заявив, що наразі слідство завершено. "І у нас є обгрунтовані підозри щодо Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова й інших посадових осіб. На цей момент ми передали до суду клопотання про дозвіл ведення досудового процесу... і отримали дозвіл на "заочку" щодо Януковича, Азарова, Колобова, чекаємо - щодо Арбузова", - додав Ю.Луценко.

Пізніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган уточнила, що Генпрокуратура отримала дозвіл суду на проведення спецрозслідування щодо екс-президента України В.Януковича і екс-міністра фінансів Ю.Колобова у справі про незаконну приватизацію "Укртелеком", а рішення щодо заочного засудження екс- прем'єра М.Азарова і екс-першого віце-прем'єра С.Арбузова очікуються найближчим часом.

Вона також поінформувала, що після отримання дозволів суду провадження буде направлено до суду.

"У справі доведено заниження вартості пакета акцій "Укртелеком" на 1 623 млн грн, підтверджено незаконне виділення з державного бюджету України 220 млн грн, через що повідомлені про підозру Янукович, Азаров, Колобов, Арбузов і інші особи", - повідомляє Л.Сарган.

Також накладено арешт на 100% корпоративних прав ТОВ "Тримоб" на 92,79% акцій ПАТ "Укртелеком".