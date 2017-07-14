Україна прийматиме до 1 млн туристів з Туреччини

Україна має намір зрівняти в'їзний турпотік в Україну з Туреччини з виїзним турпотоком з України до Туреччини, за рахунок збільшення прийому турецьких туристів в п'ять разів - до 1 млн осіб, повідомила заступник директора департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України Віталіна Мартиновська.

"Ми плануємо зрівняти в'їзний турпотік з Туреччини в Україну з виїзним з України до Туреччини. На сьогодні виїзний турпотік з України до Туреччини складає близько 1 млн туристів, в той час, як з Туреччини в Україну приїжджає в п'ять разів менше", - сказала вона в ході презентації турпродукту Stopover авіакомпанії "Турецькі авіалінії" в Києві в п'ятницю.

За словами В.Мартиновської, для стимулювання в'їзного турпотоку з Туреччини в Україну МЕРТ запланував кілька заходів, в тому числі проведення прес-турів для провідних турецьких ЗМІ по Україні, презентацію українського туристичного продукту в Туреччині і участь України у великій туристичній виставці в Ізмірі.

Крім того, за її словами, зростанню в'їзного турпотоку з Туреччини сприяє угода про в'їзд в Україну турецьких громадян по ID карткам.

"Щоб зрівняти турпотоки, потрібен правильний маркетинговий підхід до просування свого туристичного продукту", - підкреслила В.Мартиновська.

Як повідомлялося, українські телеканали найближчим часом з'являться в туристичних готелях Туреччини.