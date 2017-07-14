Посольство не підтверджує загибель або поранення українців під час нападів у Хургаді

Під час терористичних атак на готелі в єгипетській Хургаді, за наявною інформацією, громадяни України не загинули і не постраждали, повідомив посол України в Єгипті Геннадій Латій.

"На сьогодні ми не підтверджуємо, що серед постраждалих є громадяни України. За нашою інформацією, загинуло двоє людей. За нашою інформацією, це можуть бути громадяни, Німеччині або Вірменії", - сказав посол в п'ятницю в ефірі телеканалу "112.Украіна".

Г.Латій зазначив, що була поранена жінка, Олена Михайленко, яка народилася в Україні, але є громадянкою Російської Федерації.

Посол також розповів, що теракт був здійснений трьома особами, які напали на туристів, що відпочивали в Хургаді в готелях "Zahabia" і "Sunny Days El Palacio".

"Сьогодні після обіду трапився теракт: троє осіб напали на туристів, які в курортному місті Хургада відпочивали у двох готелях: Zahabia і Sunny Days El Palacio", - сказав Г.Латій.

У Департаменті консульської служби МЗС України пізніше також зазначили, що інформація про наявність серед загиблих громадян України поки що не підтверджується.

"Консул повідомляє, що станом на 19:00 14.07. інформація про загибель українців у Хургаді (Єгипет) не підтверджується", - повідомляє департамент у офіційному акаунті в Твіттері.

Раніше єгипетські ЗМІ з посиланням на МВС країни повідомили, що озброєний ножем чоловік атакував туристів у готелі в єгипетському місті Хургада: двоє людей загинуло, четверо поранені.

Разом з тим, інтернет-сайт британської газети "The Telegraph" повідомляє, що убитими є двоє громадян України.

"Двоє українських туристів убиті й ще четверо інших туристів поранені в результаті нападу людини з ножем на єгипетському курорті Червоного моря в Хургаді", - повідомили джерела газети в Міністерстві внутрішніх справ і безпеки Єгипту.

За інформацією видання, нападник затриманий і його допитують на предмет мотивів вчинення злочину. Постраждалі перебувають у місцевій лікарні. Офіційної інформації про громадянство постраждалих наразі немає.

За попередньою інформацією, людина, яка атакував туристів, припливла на закритий пляж готелю з громадського пляжу, що неподалік.

За інформацією місцевих ЗМІ, серед шести іноземних туристів, які зазнали нападу на курорті в Хургаді, були троє осіб із Сербії, двоє з України та один з Польщі.