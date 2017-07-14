Рішення уряду посилити умови оренди держземель сприятиме корупції

Ухвалене Кабінетом Міністрів України рішення посилити правила передачі в оренду державних земель сільськогосподарського призначення сприятиме корупції, констатується в повідомленні Всеукраїнської аграрної раді (ВАР) з посиланням на експертів.

На думку глави комітету аграрного та земельного права Асоціації адвокатів України Віктора Кобилянського, про що йдеться в повідомленні, затверджена Кабміном Стратегія вдосконалення управління у сфері використання та охорони державних сільгоспземель має "нечіткий статус".

"Віктор Кобилянський зазначив, що корупціогенним фактором є нечіткий статус затвердженої Стратегії, оскільки в ній не зазначено відповідність жодному правовому акту, і такої відповідності фактично немає", - наголошується в повідомленні ВАР.

Експерт упевнений, що документ суперечить чинному законодавству, зокрема, Земельному кодексу України.

"На жаль, є неофіційні свідчення є про те, що Держгеокадастр керується цією Стратегією як нормативно-правовим актом. Тому якщо комусь будуть відмовляти в наданні дозволів, погоджень, реєстрації договорів і т.п., посилаючись на цю Стратегію, просто доведеться оскаржити це в суді", - вважає В.Кобилянський.

Член ВАР Алім Міщук розкритикував норму, якою передбачено передачу на місцевому рівні у власність безоплатно не більше 25% площі земель, які були передані в оренду на конкурсних засадах за попередній квартал.

"У нас на сьогодні подано заяв (на безоплатне виділення ділянок - ІФ) від учасників АТО майже на 5 тис. га, а здаємо в оренду ми близько 500-600 га в квартал. Тобто про простих громадян взагалі не йдеться. Буде божевільна корупція з боку тих, хто захоче "вписатися" в чергу », - вважає А.Міщук.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 7 червня 2017 року затвердив Стратегію вдосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, згідно з якою введено уніфіковані правила під час розпоряджання землями. Зокрема, передача державних земель в оренду здійснюється на аукціонах на єдиних стартових умовах - на термін 7 років за ставки не нижче 8% від нормативної грошової вартості цієї землі.

Крім того, введений жорсткий розрахунковий норматив площі землі, яка може бути передана на місцевому рівні безоплатно, - не більше 25% площі земель, які були передані в оренду на конкурсних засадах за попередній звітний період (квартал).

За перше півріччя поточного року учасники АТО отримали 12,19 тис. земельних ділянок загальною площею 16,86 тис. га.

В Україні у державній власності перебувають 10,4 млн га сільськогосподарської землі, з яких 3,2 млн га - в постійному користуванні підприємств, установ і організацій, 2,5 млн га - в запасі, інші - в оренді.

Наразі близько 50% договорів оренди державних земель сільгосппризначення укладені терміном до 49 років.

Всеукраїнська аграрна рада - добровільне неурядове об'єднання. Наразі вона об'єднує понад 100 сільгоспвиробників, Асоціацію виробників молока (входить 123 підприємства) і асоціацію "Свинарі України" (33 підприємства).