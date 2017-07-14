Українські телеканали з'являться в готелях Туреччини

Українські телевізійні канали найближчим часом з'являться в туристичних готелях Туреччини, повідомила заступник директора департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Віталіна Мартиновська.

"Щоб нашим громадянам було комфортніше перебувати в Туреччині, ми працюємо над тим, щоб найближчим часом в турецьких готелях з'явилися українські телеканали", - сказала вона в ході презентації турпродукту Stopover авіакомпанії "Турецькі авіалінії" в Києві в п'ятницю.

В.Мартиновська зазначила, що підключенню до готельних телемереж українських телеканалів сприяло посольство України в Туреччині.

"Можливо, їх не буде багато, але чотири-п'ять каналів точно будуть найближчим часом", - уточнила вона.