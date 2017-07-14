Події

19:46 14.07.2017

МОЗ поінформує генпрокурора щодо держзакупівлі короткострокових ліків

Керівництво Міністерства охорони здоров'я має намір наступного тижня зустрітися з генеральним прокурором України Юрієм Луценком і поінформувати його про ситуацію з лікарськими засобами з обмеженим терміном придатності, закупленими за кошти держбюджету.

"На наступному тижні ми зустрічаємося з Луценком і поінформуємо його про ліки з коротким терміном придатності", - сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун журналістам у п'ятницю.

Вона зазначила, що МОЗ виявив кілька випадків, коли препарати, закуплені за кошти держбюджету з обмеженим терміном придатності, який становив 12-15 міс., взагалі не використовувалися в клініках.

"Ліки лежали на полицях в клініках, а пацієнтів примушували купувати їх в аптеках. Тепер

щодо цих ліків роблять скандал", - сказала вона.

За даними благодійного фонду "Пігулки", за програмою дитячої онкології за бюджет 2015 року зі скороченим терміном придатності було поставлено всього 3,5% препаратів.

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